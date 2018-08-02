Ольга Бузова решила открыть второй ресторан BUZfood в Москве и идет в регионы
«Самая популярная девушка страны» собирается расширять свой ресторанный бизнес. Ольга Бузова намерена открыть второй ресторан в столице и далее двигаться в регионы страны.
Как бы не пророчили хейтеры и рестораторы-конкуренты провал бизнеса в сфере общепита у знаменитой телеведущей «Дома-2», но Бузова вновь утерла нос всем ненавистникам.
Первые месяцы работы заведения BUZfood оказались столь успешными, что было принято решение расширять бизнес не только на территории Москвы, но и открыть заведения в регионах.
Такая информация появилась сегодня. Пока что теледива не разглашает, где именно будет находиться второй ресторан в столице, и какие первые регионы звезда телестройки осчастливит вкусной и полезной пищей, однако думается, что вскоре мир об этом узнает.
Теперь же Интернет-пользователи гадают: удастся ли Бузовой повторить фееричное открытие первого ресторана, которое случилось на Цветном бульваре.