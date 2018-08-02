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Последнее расследование обстоятельств гибели Семена Золотарева не поставило точку в деле группы Дятлова

Последнее расследование обстоятельств гибели Семена Золотарева не поставило точку в деле группы Дятлова. Эксперты имеют много версия развития событий, но оно продолжает оставаться загадкой.

Раньше этого человека подозревали в причастности к трагедии, потому что, после вскрытии могилы анализ останков показал, что тут лежит тело другого мужчины. Затем заинтригованные эксперты Минздрава РФ провели повторный анализ ДНК. Оказалось, что в могиле действительно лежал Семен Золотарев, а специалисты просто ошиблись.

Последнее расследование обстоятельств гибели Семена Золотарева не поставило точку в деле группы Дятлова


Независимые исследователи имеют версию о пропавшем родственнике туриста Николая. Он сотрудничал с фашистами, после чего бесследно исчез. Этот человек мог воспользоваться документами погибшего брата, чтобы легально жить в стране, а экспертиза не может точно определить, кто из членов семьи похоронен в этом месте.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:45
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