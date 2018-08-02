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Беременная Регина Тодоренко исполнила зажигательный танец с Аллой Довлатовой на «Русском радио»

В студии «Русское радио» беременная Регина Тодоренко исполнила зажигательный танец с Аллой Довлатовой в её рубрике "Танцульки". Поклонники телеведущей пришли в восторг от её позитива и физических данных.

Беременная Регина Тодоренко исполнила зажигательный танец с Аллой Довлатовой на «Русском радио»


Регина Тодоренко недавно приняла предложение руки и сердца от певца Влада Топалова. О своей беременности телеведущая пока не распространяется, несмотря на активную демонстрацию отношений с певцом.

Однако фанаты уже рассмотрели выпирающийся живот и не сомневаются, что звёздная пара в скором времени станет родителями. На этот раз Регина Тодоренко привлекла внимание танцем в студии «Русского радио», куда её пригласила Алла Довлатова. Зажигательный танец стал очередным поводом для обсуждения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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