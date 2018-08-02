Беременная Регина Тодоренко исполнила зажигательный танец с Аллой Довлатовой на «Русском радио»

Публикация от Алла (@alla_dovlatova) 31 Июл 2018 в 11:23 PDT

Регина Тодоренко недавно приняла предложение руки и сердца от певца Влада Топалова. О своей беременности телеведущая пока не распространяется, несмотря на активную демонстрацию отношений с певцом.Однако фанаты уже рассмотрели выпирающийся живот и не сомневаются, что звёздная пара в скором времени станет родителями. На этот раз Регина Тодоренко привлекла внимание танцем в студии «Русского радио», куда её пригласила Алла Довлатова. Зажигательный танец стал очередным поводом для обсуждения.