АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
EUR 73.11 USD 62.56
Курс валют на 02.08.2018

На долларовой купюре исследователи нашли скрытое изображение пришельца

Люди прекрасно знают о всевидящем оке на долларовой купюре, являющимся символом масонов. Сейчас исследователи сделали новое открытие, заметив там скрытое изображение пришельца.

На долларовой купюре исследователи нашли скрытое изображение пришельца


Они обработали изображение с помощью современных технологий и были поражены полученным результатом. На реверсе четко видна голова внеземного существа, скрывающаяся за иными знаками. Скептики сразу заговорили об оптической иллюзии, однако эксперты считают это событие зловещим знаком.



Скотт Уоринг отметил, что пришельцы давно контролируют действия властей, а также решили запечатлеть себя на купюре. Потому американцы навязывают странам свою валюту, а людям необходимо избавиться от такого экономического груза, подчеркивающего власть существ из иных миров.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Tata Harrier получит
Поклонники Волочковой раскритиковали её новый
В Тульской области полиция задержала
В России суд впервые оправдал призывника-уклониста
Последнее расследование обстоятельств гибели
Беременная Регина Тодоренко исполнила
На долларовой купюре исследователи нашли скрытое
Жители Австралии были напуганы внешним видом НЛО
Московский пенсионер умер после неудачного
Российский самолет чуть не столкнулся с
Михаил Сироткин: «Для нас важна выгода «Газпрома»
Жительница Свердловской области пять лет держала
Ольга Бузова решила открыть второй ресторан
Ученые: Электронные палочки вместе с миской могут
На «Авито» продают картину Леонардо да Винчи
106-летняя американка объяснила свое долголетие
Аристарх Венес рассказал правду о романе с
Пришельцы запретили землянам покидать планету –
Россияне работают за долги, которые растут
«Она никто»: Известный певец России Юрий Лоза
Чтобы отработать большие гонорары Ольге Бузовой
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева устроила
Исследователь Скотт Уорринг заметил на новых
Филиппинское рогатое чудовище - вампир убило 21
Дарью Клюкину обвинили в издевательстве над
Выпускники детдомов в Владивостоке вышли на
Дмитрий Дмитренко хочет помириться с Ильей
Преследующий девушку из Будапешта призрак
В Сети смеются над Меланьей Трамп за нелепый
Ангел в небе над Техасом спас американца от ДПТ
Просмотреть все новости