«Она никто»: Известный певец России Юрий Лоза отчихвостил Ольгу Бузову

«Она никто, пирожок ни с чем. Она не артист. Если вы будете заниматься каким-то непотребством, будьте уверены, что ваши дети сделают то же самое и вам нельзя будет их в этом упрекнуть. Когда вы к ним обратитесь, они точно так же снимут штаны и покажут вам голый зад, как вы это сделали на сцене», - заявил Юрий Лоза.

«Что вы хотите? воспитать что-то хорошее в людях? Что-то сказать хорошее людям? Или научить их плохому? Ну если вы хотите научить чему-то плохому, будьте уверены, что это плохое обернется против вас. Подумайте 10 раз прежде чем что-либо делать… Это обращение ко всем артистам: выходите, говорите что-то хорошее, пойте о хорошем, учите хорошему. Тогда будете уверены, что ваши дети вас скопируют и в отношении вас сделают то же самое», - подчеркнул Юрий Лоза.

Ни для кого не является секретом, что уже больше года Ольга Бузова успешно покоряет музыкальный Олимп. Исполнительница не только благополучно выпускает новые песни, но и по-прежнему всеми силами пытается доказать, что достойна почетного звания – артист. Вот только многие коллеги по сцене до сих пор так и не смогли принять начинающую певицу в свой круг.Так, к примеру, известный российский музыкант Юрий Лоза продолжает активно негативно высказываться в сторону поющей телеведущей. В этот раз певец решил указать всем на то, как поведение Ольги Бузовой отражается на мировосприятии подрастающего поколения.По словам артиста, Ольга Бузова очень плохо влияет на молодежь, которая как раз и является основной аудиторией поющей телеведущей. Юрий Лоза даже обвинил теледиву в том, что она развращает поколение. По мнению музыканта, некоторые вещи, которые делает Оля на сцене, являются прямо-таки не позволительными.В свою очередь, многие преданные поклонники Ольги Бузовой уверены, что их любимица не согласиться со словами Юрия Лозы. Ведь многие из фанатов теледивы хорошо помнят, как Оля не единожды указывала на то, что ее почитатели не только самые лучшие, но и самые мудрые люди на планете.Именно таким людям, по словам Бузовой, она и посвящает свою музыку. Стоит отметить, что несколько дней назад Ольга сообщила своим поклонникам, что уже подготовила новую творческую программу, с которой она совсем скоро отправиться на гастроли. Телеведущая пообещала, что ее фанатов ждет очень много всего интересного и даже приятные сюрпризы, по словам певицы, обязательно будут.