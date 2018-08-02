Жители Австралии были напуганы внешним видом НЛО зеленого цвета

Инцидент произошел в городе Кэрнс, население которого раньше никогда не видело такого зрелища. Внеземной корабль пришельцев промчался на большой скорости над пляжем, оставив после себя длинный след. Горожане были поражены необычной формой НЛО и его внушительными размерами, после чего стали говорить об атаке гуманоидов.Местный ученый Ян Маклин заинтересовался информацией и провел личное расследование. Он успокоил встревоженных австралийцев, принявших метеорный поток в небе за визит гостей из космического пространства.