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Московский пенсионер умер после неудачного падения на туалетный ерш

Московский пенсионер умер после неудачного падения на туалетный ерш. Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего любителя чистоты, забывшего об осторожности.

Мужчина в возрасте 60 лет после падения получил сильную травму черепа, так как бытовой предмет вонзился ему в глаз и затронул мозг. Хирурги провели операцию, пытаясь достать часть пластикового объекта, но их усилия не увенчались успехом.

Московский пенсионер умер после неудачного падения на туалетный ерш


Состояние пациента было тяжелым, а дальше он умер в реанимации. После такого инцидента эксперты попросили людей преклонного возраста соблюдать правила безопасности и не подвергать себя излишним рискам.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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