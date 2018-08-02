Московский пенсионер умер после неудачного падения на туалетный ерш

Мужчина в возрасте 60 лет после падения получил сильную травму черепа, так как бытовой предмет вонзился ему в глаз и затронул мозг. Хирурги провели операцию, пытаясь достать часть пластикового объекта, но их усилия не увенчались успехом.Состояние пациента было тяжелым, а дальше он умер в реанимации. После такого инцидента эксперты попросили людей преклонного возраста соблюдать правила безопасности и не подвергать себя излишним рискам.