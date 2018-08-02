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Чтобы отработать большие гонорары Ольге Бузовой приходится не спать по двое суток

На протяжении двух суток у телеведущей и певицы Ольги Бузовой не хватает времени на отдых и сон, зато она записала новую трек.

Чтобы отработать большие гонорары Ольге Бузовой приходится не спать по двое суток

Исполнительница песен и ведущая «Дома-2» разоткровенничалась с фанатами и рассказала, как ей приходится отрабатывать свои большие гонорары. Представители СМИ довольно регулярно пишут про огромные заработки теледивы, однако не все догадываются, что из-за них Бузова порой не спит по двое суток.

Недавно знаменитость снова с головой ушла в работу, позабыв про отдых и сон, однако в итоге она записала очередной «мега-крутой трек» для своего нового альбома. Фанаты, привыкшие к нездоровому трудоголизму любимицы, уже практически умоляют ее отдохнуть, иначе это снова плохо скажется на ее здоровье.

«Ну не баба, а ломовая лошадь! Пашешь и пашешь!», «Жадность к деньгам никого не сделала счастливым» «Ты себя гробишь!» - переживают обеспокоенные поклонники.

Также, комментаторы заметили, что на снимке, под которым Ольга радуется отсутствию сна, на ней вместо летней обуви одеты зимние ботинки. Фолловеры беспокоятся, что странный внешний вид является следствием недостатка отдыха.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:46
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