Российский самолет чуть не столкнулся с неизвестным воздушным транспортом над Черным морем

Инцидент произошел, когда туристы летели в Москву из Антальи. Экипаж получил сообщение о приближении объекта, который находился на критическом расстоянии от Airbus A330. Он не реагировал на сигналы, после чего бесследно исчез.Исследователи стали говорить о происках пришельцев, а Росавиация провела расследование и выяснила, что инцидент спровоцировала система предупреждения. Она быстро реагирует на превышение скорости набора высоты, так что рядом с транспортом не было других неопознанных объектов.