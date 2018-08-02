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Российский самолет чуть не столкнулся с неизвестным воздушным транспортом над Черным морем

Российский самолет чуть не столкнулся с неизвестным воздушным транспортом над Черным морем. Командир сбросил высоту и спас жизнь пассажирам.

Инцидент произошел, когда туристы летели в Москву из Антальи. Экипаж получил сообщение о приближении объекта, который находился на критическом расстоянии от Airbus A330. Он не реагировал на сигналы, после чего бесследно исчез.

Российский самолет чуть не столкнулся с неизвестным воздушным транспортом над Черным морем


Исследователи стали говорить о происках пришельцев, а Росавиация провела расследование и выяснила, что инцидент спровоцировала система предупреждения. Она быстро реагирует на превышение скорости набора высоты, так что рядом с транспортом не было других неопознанных объектов.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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