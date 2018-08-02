Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева устроила свадьбу в США ради сына

«Мы хотели быть только вдвоем в тот день. Наш день, наше таинство, наш секрет – создание нашей семьи. Мы не хотели, чтобы в этом был задействован кто-то еще, даже наши самые близкие и любимые люди. И они нас поняли. Все, кроме моего сына Богдана. Он обиделся. Поэтому мы решили восполнить пробел и устроили праздник для нас троих», - тогда делилась с фанатами Алена Водонаева.

«Незадолго до поездки в Штаты мы с мужем пересмотрели фильм «Мальчишник в Вегасе». Там в кадре такая классная церковь! Вот ее-то мы и выбрали, чтобы пожениться на бис. Отправили в эту церковь документы, зарезервировали день и время. Организацией занимались сами, так как, во-первых, эти хлопоты нам приятны, а во-вторых, четче и организованнее, чем мы, в Америке это не сделал бы никто. И вот я снова надела свадебное платье - конечно, другое - и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка. Кстати, в связи со свадьбой сын интересовался, существует ли у молодоженов «мрачная ночь», - рассказала Алена Водонаева.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 26 Июл 2018 в 9:00 PDT

Ни для кого не является секретом, что Алена Водонаева и Алексей Косинус официально оформили свои отношения в прошлом году 11 сентября. Экс-участница прославленной телестройки и ди-джей расписались в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. В день свадьбы звездная парочка решила остаться только вдвоем, поэтому гостей на торжество не пригласили.Единственный сын Алены, как выяснилось, нашел общий язык с новым возлюбленным матери. По словам телеведущей, у ее супруга и наследника много какие-то своих «пацанских» дел, в которые она никогда не влезает.Не единожды Водонаева заявляла журналистам и своим фанатам, что именно сейчас она невероятно счастливая женщина, ведь возле нее мужчина, который берет на себя ответственность буквально за все. На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки Алена отдыхает в компании своего любимого супруга Алексея и сына Богдана.Видеоролик, на котором запечатлен кусочек таинства Алены и Алексея, Водонаева не так давно опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм. На записи видно, что знаменитая участница «Дома-2» выбрала для такого важного мероприятия платье с разрезом на юбке и волнами на рукавах. Музыкант же появился в церкви в строгом черном костюме.