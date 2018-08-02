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Дмитрий Дмитренко хочет помириться с Ильей Яббаровым

Известные участники реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров и Дима Дмитренко уже давно не могут обрести общий язык.

Дмитрий Дмитренко хочет помириться с Ильей Яббаровым

Кроме того, возлюбленные сестер Рапунцель совсем перестали разговаривать, позиционируя друг друга как главных врагов народа. Тем не менее, всему когда-то приходит конец. Теперь Дима Дмитренко решил первым зарыть топор войны.

«У меня ровное отношение к этому человеку. После драк и наших конфликтов я не могу просто так что-то забыть. Я держу его на вытянутой руке. Но может, мое отношение к нему когда-то изменится, и все будет хорошо», — поделился возлюбленный Ольги Рапунцель.

Сейчас негласной проверкой для Ильи Яббарова стал масштабный кастинг-тур по югу России, куда он отправился в компании Романа Гриценко. Дмитренко пристально следил за действиями возможного родственника и очень надеялся, что он не допустит ошибки, поскольку хочет сохранить отношения полноценной семьи.

Дмитрий Дмитренко хочет помириться с Ильей Яббаровым

«Я за примирение, чтобы была полноценная семья, и у ребенка были мама и папа. Алена сейчас не доверяет ему, и это правильно. Кастинг — это некая проверка для него. Если он приедет и «не намотается», он будет для меня молодцом», — отметил Дмитренко.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:01
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