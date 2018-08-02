Ученые: Электронные палочки вместе с миской могут изменять вкус еды
Ученые создали электронные палочки вместе с миской. Они могут изменять вкус еды, делая ее кислой или соленой.
Исследования показали, что главная роль отводится силе тока, потому что устройства являются электродами, имеющими аккумулятор. Также тут есть отображающий вкус светодиод и плата Arduino. Она подключена к электронам на втором приборе.
Опыты с участием 31 добровольца показали, что люди различно оценивали вкус из-за особенностей рецепторов. Они попробовали суп мисосуру и картофельное пюре, после чего поделились своими впечатлениями. Для кислоты использовалось 180 мА тока, а соленый аналог имел 40 мА.