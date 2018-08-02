Ученые: Электронные палочки вместе с миской могут изменять вкус еды

Исследования показали, что главная роль отводится силе тока, потому что устройства являются электродами, имеющими аккумулятор. Также тут есть отображающий вкус светодиод и плата Arduino. Она подключена к электронам на втором приборе.Опыты с участием 31 добровольца показали, что люди различно оценивали вкус из-за особенностей рецепторов. Они попробовали суп мисосуру и картофельное пюре, после чего поделились своими впечатлениями. Для кислоты использовалось 180 мА тока, а соленый аналог имел 40 мА.