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106-летняя американка объяснила свое долголетие одиночеством

Недавно жительница Нью-Йорка Луиза Жан Синьоре отпраздновала свой 106-й день рождения. В беседе с журналистами она объяснила свое долголетие рядом факторов, включая долгие годы, проведенные в одиночестве.

106-летняя американка объяснила свое долголетие одиночеством

New York Post сообщает, что Луиза Жан Синьоре родилась в 1912 году и до 1977 года трудилась в компании пассажирских перевозок, после чего стала пенсионеркой. Ее жених погиб на Второй мировой, и всю жизни она провела в одиночестве.

Женщина признается, что никогда не думала, что доживет до такого возраста. Но свое долголетие она объясняет тремя причинами.

Во-первых, регулярные физическими нагрузки. Раньше Синьоре занималась плаванием и танцами, а сейчас она продолжает делать зарядку и гулять на свежем воздухе.

Во-вторых, правильное питание. Каждый день на столе у нее были овощи, фрукты и вино.

В-третьих, одиночество. Так уж сложилось, что после гибели жениха она больше замуж не вышла и детей не рожала. Возможно это тоже стало причиной столь долгой жизни, пожимает плечами старушка.
 
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В мире
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 15:30
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