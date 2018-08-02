106-летняя американка объяснила свое долголетие одиночеством

New York Post сообщает, что Луиза Жан Синьоре родилась в 1912 году и до 1977 года трудилась в компании пассажирских перевозок, после чего стала пенсионеркой. Ее жених погиб на Второй мировой, и всю жизни она провела в одиночестве.Женщина признается, что никогда не думала, что доживет до такого возраста. Но свое долголетие она объясняет тремя причинами.Во-первых, регулярные физическими нагрузки. Раньше Синьоре занималась плаванием и танцами, а сейчас она продолжает делать зарядку и гулять на свежем воздухе.Во-вторых, правильное питание. Каждый день на столе у нее были овощи, фрукты и вино.В-третьих, одиночество. Так уж сложилось, что после гибели жениха она больше замуж не вышла и детей не рожала. Возможно это тоже стало причиной столь долгой жизни, пожимает плечами старушка.