Пришельцы запретили землянам покидать планету – Исследователи

Они не согласны со многими аргументами коллег, заинтересованных в осуществлении самых великих миссий, связанных с космосом. Раньше эксперты считали, что климатические изменения на Красной планете будут проходить 10000 лет, после чего там появится формы жизни. Эксперты считают, что гуманоиды долгое время наблюдали за развитием человечества и были шокированы его войнами, эпидемиями и нищетой, с которыми никто не хочет бороться.Потому внеземные цивилизации желают оградить себя от страшных соседей и рекомендуют людям сидеть на месте. Скептики считают версию уфологов неплохой, но напоминают им о продолжении космических полетов. Также станция КНР продолжает оставаться на земной орбите, так что ситуация может быть связана с банальной нехваткой средств.