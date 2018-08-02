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Пришельцы запретили землянам покидать планету – Исследователи

Во время грандиозного лунного затмения NASA вместе с остальными внезапно решили вернуть МКС назад, а также пока отложить колонизацию Марса и полеты на Луну. Исследователи не сомневаются, что пришельцы запретили землянам покидать планету, послав свои сигналы светилам науки.

Они не согласны со многими аргументами коллег, заинтересованных в осуществлении самых великих миссий, связанных с космосом. Раньше эксперты считали, что климатические изменения на Красной планете будут проходить 10000 лет, после чего там появится формы жизни. Эксперты считают, что гуманоиды долгое время наблюдали за развитием человечества и были шокированы его войнами, эпидемиями и нищетой, с которыми никто не хочет бороться.

Пришельцы запретили землянам покидать планету – Исследователи


Потому внеземные цивилизации желают оградить себя от страшных соседей и рекомендуют людям сидеть на месте. Скептики считают версию уфологов неплохой, но напоминают им о продолжении космических полетов. Также станция КНР продолжает оставаться на земной орбите, так что ситуация может быть связана с банальной нехваткой средств.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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