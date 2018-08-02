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Аристарх Венес рассказал правду о романе с Эвелиной Бледанс

Актёр Аристарх Венес в интервью с журналистами рассказал правду о романе с Эвелиной Блёданс. По мнению 28-летнего артиста Эвелина Блёданс хотела заинтриговать фанатов, распространяя информацию об их отношениях.

Аристарх Венес рассказал правду о романе с Эвелиной Бледанс


Актёр Аристарх Венес решил опровергнуть слухи о том, что у них с Эвелиной Блёданс роман, аргументируя это тем, что у него слишком высокая занятость на работе. По словам артиста между ним и Блёданс никогда не было романтических отношений. При этом актёр отметил, что они достаточно хорошо общаются

Аристарх Венес уважительно относится к дружбе между мужчиной и женщиной, поэтому он готов простить странные поступки людей. Сердце актёра на сегодня занято гитарой и рок-н-роллом. В свободное от работы время артист может играть по 6 часов на гитаре.

Артист охарактеризовал себя, как очень упрямым и эгоистичным, заявив, что девушкам с ним очень сложно, потому что он бывает закрытым и вспыльчивым.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
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