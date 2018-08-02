Аристарх Венес рассказал правду о романе с Эвелиной Бледанс

Актёр Аристарх Венес решил опровергнуть слухи о том, что у них с Эвелиной Блёданс роман, аргументируя это тем, что у него слишком высокая занятость на работе. По словам артиста между ним и Блёданс никогда не было романтических отношений. При этом актёр отметил, что они достаточно хорошо общаютсяАристарх Венес уважительно относится к дружбе между мужчиной и женщиной, поэтому он готов простить странные поступки людей. Сердце актёра на сегодня занято гитарой и рок-н-роллом. В свободное от работы время артист может играть по 6 часов на гитаре.Артист охарактеризовал себя, как очень упрямым и эгоистичным, заявив, что девушкам с ним очень сложно, потому что он бывает закрытым и вспыльчивым.