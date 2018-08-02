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Курс валют на 02.08.2018

Россияне работают за долги, которые растут быстрее их зарплат

Банковские долги россиян растут в два раза быстрее их зарплат, заставляя людей работать за долги. Такие выводы следуют из актуального обзора от Минэкономразвития.

Россияне работают за долги, которые растут быстрее их зарплат

Потребительские кредиты населению оказались более выгодны для банков, чем кредитование бизнеса. В итоге сложилась ситуация, когда кредиты для россиян стали расти быстрее их зарплат и сбережений.

В первый месяц лета потребительские кредиты поднялись на 15,9% после 15,1% в мае. На фоне этой динамики реальные зарплаты замедлили свой рост до 7,2%, а вклады до 7,1%.

Что касается ситуации за первое полугодие текущего года, то кредитный портфель увеличился на 1,1 триллион рублей, достигнув отметки в 13,3 триллиона рублей.

Месяцем раньше старший вице-президента Сбербанка Александр Бондаренко заявил об улучшении экономических настроений в России, что повлекло за собой к увеличению задолженности россиян перед банками на 26% с начала года.
 
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Экономика
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:50
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