Россияне работают за долги, которые растут быстрее их зарплат

Потребительские кредиты населению оказались более выгодны для банков, чем кредитование бизнеса. В итоге сложилась ситуация, когда кредиты для россиян стали расти быстрее их зарплат и сбережений.В первый месяц лета потребительские кредиты поднялись на 15,9% после 15,1% в мае. На фоне этой динамики реальные зарплаты замедлили свой рост до 7,2%, а вклады до 7,1%.Что касается ситуации за первое полугодие текущего года, то кредитный портфель увеличился на 1,1 триллион рублей, достигнув отметки в 13,3 триллиона рублей.Месяцем раньше старший вице-президента Сбербанка Александр Бондаренко заявил об улучшении экономических настроений в России, что повлекло за собой к увеличению задолженности россиян перед банками на 26% с начала года.