Исследователь Скотт Уорринг заметил на новых снимках Марса складной нож
NASA опубликовало новые снимки Марса, присланные Curiosity Rover. Исследователь Скотт Уорринг заметил на них складной нож, который может принадлежать пришельцам.
Объект действительно внешне напоминает земной аналог, но отличается от него своей длиной. Открытое лезвие выглядит старым, потому что предмет неоднократно использовался, после чего был выброшен на поверхность. Эксперт не сомневается, что раньше владельцем ножа был гуманоид.
Пользователи тоже предположили, что в древности на планете была жизнь, но потом ситуация изменилась в худшую сторону. Агентство не желает говорить правду людям, а также некоторые лица жалеют, что не могут увидеть внеземных гостей.