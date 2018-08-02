На «Авито» продают картину Леонардо да Винчи

В публикации, датированной 1 августа, отмечается, что это подлинник, что он находится в Германии. Автор объявления назвал цену в 5,3 миллиарда рублей, приложив фотографии художественного полотна и документы на него.Эксперты поспешили усомниться в подлинности картины и в целесообразности ее продажи таким незатейливым способом. Такие редкие произведения должны проходить комплексную химико-технологическую экспертизу, и покупать их через «Авито», словно вещи б\у, по крайней мере, не разумно.Другим важным моментом этой истории является вопрос о подлинности картины. «Молодая девушка в мехах» упоминается в ряде каталогов, но является ли ее автором да Винчи, современные искусствоведы не уверены в ответе на этот вопрос. В случае, если это полотно действительно принадлежит перу великого гения, это стало бы настоящей сенсацией.