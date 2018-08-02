На «Авито» продают картину Леонардо да Винчи

Неожиданное объявление появилось недавно на портале «Авито». Продавец из Калининграда выставил на продажу картину «Молодая девушка в мехах», авторство которой приписывают легендарному художнику эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи.
В публикации, датированной 1 августа, отмечается, что это подлинник, что он находится в Германии. Автор объявления назвал цену в 5,3 миллиарда рублей, приложив фотографии художественного полотна и документы на него.
Эксперты поспешили усомниться в подлинности картины и в целесообразности ее продажи таким незатейливым способом. Такие редкие произведения должны проходить комплексную химико-технологическую экспертизу, и покупать их через «Авито», словно вещи б\у, по крайней мере, не разумно.
Другим важным моментом этой истории является вопрос о подлинности картины. «Молодая девушка в мехах» упоминается в ряде каталогов, но является ли ее автором да Винчи, современные искусствоведы не уверены в ответе на этот вопрос. В случае, если это полотно действительно принадлежит перу великого гения, это стало бы настоящей сенсацией.