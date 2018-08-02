Дарью Клюкину обвинили в издевательстве над Егором Кридом
Дарью Клюкину интернет-пользователи обвинили в том, что она издевается над Егором Кридом. Фанаты считают, что девушка решила принять участие в шоу «Холостяк», чтобы увеличить свою популярность и набрать в Instagram большое количество подписчиков.
Дарья Клюкина недавно опубликовала снимок, на котором она позирует в белом купальнике и в шляпе. В описании к данной фотографии она написала: «Где мне найти то, что видел в тебе». Подписчики девушки вспомнили, что именно такую фразу ей говорил Егор Крид. По мнению фанатов, упоминание реплики певца – это издевательство над ним.
Несмотря на отзывы негативного характера, публикация Дарьи Клюкиной за короткое время набрала большое количество «лайков». В комментарии подписчики отметили, что девушка отлично выглядит, однако ей не стоит вспоминать прошлое, особенно тот период, благодаря которому она получила звёздное будущее.
Дарья Клюкина недавно опубликовала снимок, на котором она позирует в белом купальнике и в шляпе. В описании к данной фотографии она написала: «Где мне найти то, что видел в тебе». Подписчики девушки вспомнили, что именно такую фразу ей говорил Егор Крид. По мнению фанатов, упоминание реплики певца – это издевательство над ним.
Несмотря на отзывы негативного характера, публикация Дарьи Клюкиной за короткое время набрала большое количество «лайков». В комментарии подписчики отметили, что девушка отлично выглядит, однако ей не стоит вспоминать прошлое, особенно тот период, благодаря которому она получила звёздное будущее.