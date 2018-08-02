Дарью Клюкину обвинили в издевательстве над Егором Кридом

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 1 Авг 2018 в 3:58 PDT

Дарья Клюкина недавно опубликовала снимок, на котором она позирует в белом купальнике и в шляпе. В описании к данной фотографии она написала: «Где мне найти то, что видел в тебе». Подписчики девушки вспомнили, что именно такую фразу ей говорил Егор Крид. По мнению фанатов, упоминание реплики певца – это издевательство над ним.Несмотря на отзывы негативного характера, публикация Дарьи Клюкиной за короткое время набрала большое количество «лайков». В комментарии подписчики отметили, что девушка отлично выглядит, однако ей не стоит вспоминать прошлое, особенно тот период, благодаря которому она получила звёздное будущее.