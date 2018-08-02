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Дарью Клюкину обвинили в издевательстве над Егором Кридом

Дарью Клюкину интернет-пользователи обвинили в том, что она издевается над Егором Кридом. Фанаты считают, что девушка решила принять участие в шоу «Холостяк», чтобы увеличить свою популярность и набрать в Instagram большое количество подписчиков.

Дарью Клюкину обвинили в издевательстве над Егором Кридом


Дарья Клюкина недавно опубликовала снимок, на котором она позирует в белом купальнике и в шляпе. В описании к данной фотографии она написала: «Где мне найти то, что видел в тебе». Подписчики девушки вспомнили, что именно такую фразу ей говорил Егор Крид. По мнению фанатов, упоминание реплики певца – это издевательство над ним.

Несмотря на отзывы негативного характера, публикация Дарьи Клюкиной за короткое время набрала большое количество «лайков». В комментарии подписчики отметили, что девушка отлично выглядит, однако ей не стоит вспоминать прошлое, особенно тот период, благодаря которому она получила звёздное будущее.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:20
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