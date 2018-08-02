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Выпускники детдомов в Владивостоке вышли на митинг с требованием жилья

Выпускники детских домов съехались со всего Приморского края во Владивосток, чтобы принять участие в митинге и потребовать положенное по закону жилье. Протестующие сироты предложили, чтобы распределение квартир находилось на контроле прокуратуры.

Выпускники детдомов в Владивостоке вышли на митинг с требованием жилья


В резолюции митингующих говорится, что сироты выступают против неудовлетворительной работы местной администрации, из-за чего возникла огромная очередь на квартиры. Виновных в создании это ситуации они потребовали привлечь к ответственности.

По информации от организаторов, на митинге присутствуют 30 человек, включая сирот и членов их семей. В то же время по официальным данным в Приморском крае в очереди на жилье стоит более 7 тысяч человек.

В местной администрации оправдываются тем, что для решения проблемы требуется минимум 8 миллиардов рублей, тогда как в бюджете на этот год предусмотрен лишь 1 миллиард.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:10
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