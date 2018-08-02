Выпускники детдомов в Владивостоке вышли на митинг с требованием жилья

В резолюции митингующих говорится, что сироты выступают против неудовлетворительной работы местной администрации, из-за чего возникла огромная очередь на квартиры. Виновных в создании это ситуации они потребовали привлечь к ответственности.По информации от организаторов, на митинге присутствуют 30 человек, включая сирот и членов их семей. В то же время по официальным данным в Приморском крае в очереди на жилье стоит более 7 тысяч человек.В местной администрации оправдываются тем, что для решения проблемы требуется минимум 8 миллиардов рублей, тогда как в бюджете на этот год предусмотрен лишь 1 миллиард.