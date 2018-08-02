Преследующий девушку из Будапешта призрак оказался в объективе камеры

Молодая особа перешла через дорогу, но часть улиц уже погрузилась во тьму, так что любители паранормальных явлений смогли порадовать себя новыми открытиями. Они заметили во время съемки белую фигуру существа, напоминающую облако. Гость из иного мира следовал по пятам горожанки, после чего просто растворился в воздухе.Пользователи даже не сомневались, что авторы смогли зафиксировать фантом, потому что он не был связан с отблесками фонарей, как сначала предположили скептики. Призрачная фигура двигалась за живым человеком и была реальностью.