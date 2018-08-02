АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
EUR 73.11 USD 62.56
Курс валют на 02.08.2018

Преследующий девушку из Будапешта призрак оказался в объективе камеры

В сетях появилось видео, опубликованное свидетелями события из Будапешта. Преследующий девушку призрак оказался в объективе камеры, когда его жертва вечером находилась на улице.

Преследующий девушку из Будапешта призрак оказался в объективе камеры


Молодая особа перешла через дорогу, но часть улиц уже погрузилась во тьму, так что любители паранормальных явлений смогли порадовать себя новыми открытиями. Они заметили во время съемки белую фигуру существа, напоминающую облако. Гость из иного мира следовал по пятам горожанки, после чего просто растворился в воздухе.



Пользователи даже не сомневались, что авторы смогли зафиксировать фантом, потому что он не был связан с отблесками фонарей, как сначала предположили скептики. Призрачная фигура двигалась за живым человеком и была реальностью.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
106-летняя американка объяснила свое долголетие
Аристарх Венес рассказал правду о романе с
Пришельцы запретили землянам покидать планету –
Россияне работают за долги, которые растут
«Она никто»: Известный певец России Юрий Лоза
Чтобы отработать большие гонорары Ольге Бузовой
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева устроила
Исследователь Скотт Уорринг заметил на новых
Филиппинское рогатое чудовище - вампир убило 21
Дарью Клюкину обвинили в издевательстве над
Выпускники детдомов в Владивостоке вышли на
Дмитрий Дмитренко хочет помириться с Ильей
Преследующий девушку из Будапешта призрак
В Сети смеются над Меланьей Трамп за нелепый
Ангел в небе над Техасом спас американца от ДПТ
В Вене полицейские собаки будут носить
Огромные трещины за одну ночь разрушили
Виктория Дайнеко честно рассказала про свой
Ученые: Найденный грибок после проникновения в
С 1 августа в России вступает в силу ряд новых
Куртка Хана Соло попала на аукцион с ценником в
Дверь в адские миры: Киевская Лысая гора
Американец во время просмотра панорамы “Google”
Ученые: Глобальное потепление может стать
Хейтеры снова раскритиковали Сашу Черно за
На российский рынок вышел роутер TP-Link Archer
Ученые: Ингибирование белка Jagged 1 может
В Instagram ограничат время пользования мобильным
Ксения Бородина почувствовала приближение старения
Модели Skoda в России в августе можно купить с
Просмотреть все новости