Ангел в небе над Техасом спас американца от ДПТ на опасном участке дороги

Он тогда ехал в этом месте и заметил необычный силуэт существа, имеющего длинную одежду и крылья. Над головой этого чуда находился нимб, хотя автор не отрицает, что мог наблюдать за причудливыми играми солнца и облаков. Местные жители серьезно отнеслись к такому сюжету, потому что видели ангела после смерти мотоциклиста и аварии, произошедшей несколько лет назад.Они даже не сомневаются, что небожитель наблюдает за опасной дорогой и появляется перед людьми, чтобы предотвратить трагедию. Возможно, он решил уберечь свидетеля события, а также позволил запечатлеть себя на снимке.