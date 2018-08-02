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Ангел в небе над Техасом спас американца от ДПТ на опасном участке дороги

Ангел в небе над Техасом спас американца от ДТП на опасном участке дороги. Мужчина зафиксировал его на камеру и опубликовал фото в Facebook.

Он тогда ехал в этом месте и заметил необычный силуэт существа, имеющего длинную одежду и крылья. Над головой этого чуда находился нимб, хотя автор не отрицает, что мог наблюдать за причудливыми играми солнца и облаков. Местные жители серьезно отнеслись к такому сюжету, потому что видели ангела после смерти мотоциклиста и аварии, произошедшей несколько лет назад.

Ангел в небе над Техасом спас американца от ДПТ на опасном участке дороги


Они даже не сомневаются, что небожитель наблюдает за опасной дорогой и появляется перед людьми, чтобы предотвратить трагедию. Возможно, он решил уберечь свидетеля события, а также позволил запечатлеть себя на снимке.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
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