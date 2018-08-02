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В Вене полицейские собаки будут носить специальную обувь на лапах из-за жары

В Вене полицейские собаки будут носить специальную обувь на лапах из-за жары. Кинологи советуют австрийцам тоже обратить внимание на такой нюанс во время прогулок с домашними питомцами.

Защита может понадобиться животным, если на дорогах есть большое количества стекла, а также это относится к их работе на пожаре. Люди могут потрогать асфальт рукой, после чего принять решение относительно обуви для собаки. Днем он может нагреться до 50 градусов, негативно отражаясь на здоровье особей.

В Вене полицейские собаки будут носить специальную обувь на лапах из-за жары


Хозяева могут варьировать график прогулок со своими любимцами, чего нельзя сказать об их служебных сородичах. Охранники сутками находятся на улицах, так что такое решение специалистов одобрено властями.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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