Огромные трещины за одну ночь разрушили перуанский город Лутто-Кутуто

Инцидент произошел весной, но местные журналисты только сейчас решили озвучить информацию, потому что, ученые считали виновником события землетрясение или оползень. Однако данная версия не подтвердилась, после чего власти страны сообщили о чрезвычайном положении в данном месте, которое сохраняется до сих пор.Сейчас уже 30 гектаров земли повреждены природными катаклизмами, а люди с ужасом вспоминают о страшной ночи. Они тогда услышали страшный грохот, после чего выбежали из своих домов на улицу, после чего многие свидетели события получили травмы. Семьи живут в бараках без воды и канализации, считая, что трещины сигнализируют о приближении конца света, наблюдая за их расширением.