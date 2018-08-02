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Огромные трещины за одну ночь разрушили перуанский город Лутто-Кутуто

Огромные трещины за одну ночь разрушили перуанский город Лутто-Кутуто. В результате катастрофы дома местных жителей вместе с иными сооружениями оказались под землей.

Инцидент произошел весной, но местные журналисты только сейчас решили озвучить информацию, потому что, ученые считали виновником события землетрясение или оползень. Однако данная версия не подтвердилась, после чего власти страны сообщили о чрезвычайном положении в данном месте, которое сохраняется до сих пор.

Огромные трещины за одну ночь разрушили перуанский город Лутто-Кутуто


Сейчас уже 30 гектаров земли повреждены природными катаклизмами, а люди с ужасом вспоминают о страшной ночи. Они тогда услышали страшный грохот, после чего выбежали из своих домов на улицу, после чего многие свидетели события получили травмы. Семьи живут в бараках без воды и канализации, считая, что трещины сигнализируют о приближении конца света, наблюдая за их расширением.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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