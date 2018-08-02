Американец во время просмотра панорамы “Google” заметил фантом ребенка на кладбище

Автор сюжета решил рассмотреть территорию города Хантсвилла, обратив внимание на загадочную точку, находящуюся в этом месте рядом с часовней Святой Марфы. Потом он решил изучить снимки и увидел призрак девочки, выглядывающий из-за дерева.Американец отметил, что живой человек не может находиться на кладбище среди заброшенных могил. Кроме того, лицо малышки не имеет цвета, напоминая отражение в воде. Возможно, камера зафиксировала дух ребенка, похороненного тут в старые времена, который не сильно хотел позировать перед устройством.