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Американец во время просмотра панорамы “Google” заметил фантом ребенка на кладбище

Американец во время просмотра панорамы “Google” заметил фантом ребенка на кладбище. Пораженный таким зрелищем мужчина опубликовал фото в сетях.

Автор сюжета решил рассмотреть территорию города Хантсвилла, обратив внимание на загадочную точку, находящуюся в этом месте рядом с часовней Святой Марфы. Потом он решил изучить снимки и увидел призрак девочки, выглядывающий из-за дерева.

Американец во время просмотра панорамы “Google” заметил фантом ребенка на кладбище


Американец отметил, что живой человек не может находиться на кладбище среди заброшенных могил. Кроме того, лицо малышки не имеет цвета, напоминая отражение в воде. Возможно, камера зафиксировала дух ребенка, похороненного тут в старые времена, который не сильно хотел позировать перед устройством.
 
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:32
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