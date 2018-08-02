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Ученые: Найденный грибок после проникновения в мозг мушек-дрозофил превращает их в “зомби”

Американские ученые нашли грибок, проникающий в мозг мушек-дрозофил. Он превращает их в “зомби”, после чего зараженные особи становятся разносчиками недуга.

Раньше во время наблюдения над особями, кружащимися над испорченным арбузом, биологи заметили странное поведение отдельных мушек. Они кружились в помещении, после чего прикрепляли хоботки к потолку и гибли с поднятыми крыльями. Виновником таких событий стал Entomophthora muscae, споры которого были найдены на их телах.

Ученые: Найденный грибок после проникновения в мозг мушек-дрозофил превращает их в “зомби”


Во время опытов специалисты решили заразить грибком здоровых насекомых, но он не прижился из-за антибиотиков, содержащихся в корме лабораторных добровольцев. После перевода их на органические продукты, паразит быстро проник в мозг и выкачал оттуда запасы жира, а истощенные жертвы начинали неадекватно себя вести. После уничтожения хозяина он быстро переключался на собратьев, находящихся рядом. Открытие помогло ученым понять, как грибки манипулируют поведением зараженных насекомых, отличая их от “несовместимых” собратьев.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50
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