Ученые: Найденный грибок после проникновения в мозг мушек-дрозофил превращает их в “зомби”

Раньше во время наблюдения над особями, кружащимися над испорченным арбузом, биологи заметили странное поведение отдельных мушек. Они кружились в помещении, после чего прикрепляли хоботки к потолку и гибли с поднятыми крыльями. Виновником таких событий стал Entomophthora muscae, споры которого были найдены на их телах.Во время опытов специалисты решили заразить грибком здоровых насекомых, но он не прижился из-за антибиотиков, содержащихся в корме лабораторных добровольцев. После перевода их на органические продукты, паразит быстро проник в мозг и выкачал оттуда запасы жира, а истощенные жертвы начинали неадекватно себя вести. После уничтожения хозяина он быстро переключался на собратьев, находящихся рядом. Открытие помогло ученым понять, как грибки манипулируют поведением зараженных насекомых, отличая их от “несовместимых” собратьев.