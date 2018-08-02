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Ученые: Ингибирование белка Jagged 1 может остановить развитие колоректального рака

Ученые IMIM выяснили, что ингибирование белка Jagged 1 может остановить развитие колоректального рака. Результаты работ опубликованы в профильных журналах.

Они решили внедрить части опухолей человека грызунам, чтобы увидеть, какую роль играет белок в патологических клетках. Он активирует передачу сигналов Notch, а также провоцирует их рост во время развития недуга. Организм способен работать без этого вещества, так что у ученых появилась возможность остановить онкологию прямой кишки.

Ученые: Ингибирование белка Jagged 1 может остановить развитие колоректального рака
Ученые: Ингибирование белка Jagged 1 может остановить развитие колоректального рака


Эксперименты показали, что высокие показатели белка становятся виновниками развития болезни. Испанские медики сталкиваются с 6000 случаями рака у пациентов, которые часто заканчиваются летальными исходами.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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