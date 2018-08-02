В Instagram ограничат время пользования мобильным приложением

Таким образом, в интерфейсе мобильного приложения Instagram должен появиться специальный счетчик, показывающий время, которое пользователь потратил на социальную сеть. Результат будет виден в разделе «Ваша активность». Опция с помощью анализа этого времени сможет ограничивать доступ к программе при исчерпании лимита.Если пользователь истратит все время, то программа автоматически закроется и не будет доступна до наступления новых суток.Стоит отметить, что подобное нововведение появилось и на базе социальной сети Facebook. Это и не удивительно, ведь Instagram принадлежит компании Цукерберга.