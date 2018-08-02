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В Instagram ограничат время пользования мобильным приложением

Разработчики социальной сети Instagram внедрили опцию, которая позволит контролировать время, потраченное на работу в мобильном приложении. Сейчас есть функция, отслеживающая количество проведенного времени в приложении, а также ограничивающая время пользования программой.

В Instagram ограничат время пользования мобильным приложением


Таким образом, в интерфейсе мобильного приложения Instagram должен появиться специальный счетчик, показывающий время, которое пользователь потратил на социальную сеть. Результат будет виден в разделе «Ваша активность». Опция с помощью анализа этого времени сможет ограничивать доступ к программе при исчерпании лимита.

Если пользователь истратит все время, то программа автоматически закроется и не будет доступна до наступления новых суток.

Стоит отметить, что подобное нововведение появилось и на базе социальной сети Facebook. Это и не удивительно, ведь Instagram принадлежит компании Цукерберга.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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