Куртка Хана Соло попала на аукцион с ценником в 1,3 млн. долларов
Компания BBC сообщила, что в Лондоне на торги была выставлена оригинальная куртка Хана Соло, известного персонажа вселенной «Звездных войн». Ранее он появлялся в фильме Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back ("Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар"). Тогда его сыграл актер Харрисон Форд.
Отмечается, что торги будут проходить на базе аукционного дома Prop Store. Кроме куртки Хана Соло представлено еще множество разных реквизитов из мира кино, которые будут уходить с молотка в следующем месяце. По словам организаторов мероприятия, некоторые лоты являются очень известными.
Здесь стоит выделить шлем штурмовиков Империи из фильма «Звездные войны: Новая надежда», который оценивается в 78,8 тысячи долларов. Также имеется похожий шлем из картины «Звездные войны: Эпизод 8 - Последние джедаи». Его было выставлено на торги за 65,6 тысячи долларов.