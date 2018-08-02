Куртка Хана Соло попала на аукцион с ценником в 1,3 млн. долларов

Отмечается, что торги будут проходить на базе аукционного дома Prop Store. Кроме куртки Хана Соло представлено еще множество разных реквизитов из мира кино, которые будут уходить с молотка в следующем месяце. По словам организаторов мероприятия, некоторые лоты являются очень известными.Здесь стоит выделить шлем штурмовиков Империи из фильма «Звездные войны: Новая надежда», который оценивается в 78,8 тысячи долларов. Также имеется похожий шлем из картины «Звездные войны: Эпизод 8 - Последние джедаи». Его было выставлено на торги за 65,6 тысячи долларов.