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Ольга Бузова объявила о создании нового концертного шоу

Невзирая на то, что на дворе август, известная поющая телеведущая Ольга Бузова официально объявила на фестивале VKFEST о том, что 12 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоится премьера ее нового концертного шоу.

Ольга Бузова объявила о создании нового концертного шоу

Таким образом, «обкатку» нового концертного шоу Бузова начнет с родного города, в котором родилась и выросла. И лишь после стартового выступления теледива продемонстрирует шоу в Москве.

Так было год назад, когда «королева Инстаграма» представила свою дебютную программу «Под звуки поцелуев», так будет и в преддверии новогодних праздников. Будто подводя итоги 2018 года, Бузова представит публике новое концертное шоу.

«Новые песни, новое шоу, новая я и мои люди, которые всегда со мной», - подчеркнула Ольга Бузова известие, о которой сообщила своим фанатам во время фестиваля в Санкт-Петербурге.

Поклонники встретили новость радостными возгласами.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:43
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