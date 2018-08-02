Ольга Бузова объявила о создании нового концертного шоу

«Новые песни, новое шоу, новая я и мои люди, которые всегда со мной», - подчеркнула Ольга Бузова известие, о которой сообщила своим фанатам во время фестиваля в Санкт-Петербурге.

Публикация от ОЛЬГА БУЗОВА / ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ (@olgabuzova_news) 29 Июл 2018 в 7:31 PDT

Таким образом, «обкатку» нового концертного шоу Бузова начнет с родного города, в котором родилась и выросла. И лишь после стартового выступления теледива продемонстрирует шоу в Москве.Так было год назад, когда «королева Инстаграма» представила свою дебютную программу «Под звуки поцелуев», так будет и в преддверии новогодних праздников. Будто подводя итоги 2018 года, Бузова представит публике новое концертное шоу.Поклонники встретили новость радостными возгласами.