Ольга Бузова объявила о создании нового концертного шоу
Невзирая на то, что на дворе август, известная поющая телеведущая Ольга Бузова официально объявила на фестивале VKFEST о том, что 12 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце состоится премьера ее нового концертного шоу.
Таким образом, «обкатку» нового концертного шоу Бузова начнет с родного города, в котором родилась и выросла. И лишь после стартового выступления теледива продемонстрирует шоу в Москве.
Так было год назад, когда «королева Инстаграма» представила свою дебютную программу «Под звуки поцелуев», так будет и в преддверии новогодних праздников. Будто подводя итоги 2018 года, Бузова представит публике новое концертное шоу.
«Новые песни, новое шоу, новая я и мои люди, которые всегда со мной», - подчеркнула Ольга Бузова известие, о которой сообщила своим фанатам во время фестиваля в Санкт-Петербурге.