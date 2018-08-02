Ученые: Глобальное потепление может стать причиной возвращения планеты в палеогеновый период

Они считают, что люди должны прекратить вырубать леса и сократить выбросы вредных отходов в воздух. Такие процессы могут вернуть Землю на 50 млн лет назад, когда на ее поверхности были тропики. Они советуют создавать экологические технологии и использовать электромобили.Кроме того, есть много хороших проектов, способных предотвратить грядущую катастрофу. Бизнесмены не желают тратить свои средства на их реализацию, потому что желают иметь доходы, а обычные люди не имеют возможностей для таких направлений.