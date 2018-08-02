АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Николая Чудотворца: Будущий святой устроил потасовку с Арием на Никейском соборе из-за “Евангелия от Петра”
EUR 73.11 USD 62.56
Курс валют на 02.08.2018

Ученые: Глобальное потепление может стать причиной возвращения планеты в палеогеновый период

Эксперты выяснили, что глобальное потепление может стать причиной возвращения планеты в палеогеновый период. Природные ресурсы не могут справиться с огромным количеством углекислого газа в атмосфере из-за использования современных технологий.

Они считают, что люди должны прекратить вырубать леса и сократить выбросы вредных отходов в воздух. Такие процессы могут вернуть Землю на 50 млн лет назад, когда на ее поверхности были тропики. Они советуют создавать экологические технологии и использовать электромобили.

Ученые: Глобальное потепление может стать причиной возвращения планеты в палеогеновый период


Кроме того, есть много хороших проектов, способных предотвратить грядущую катастрофу. Бизнесмены не желают тратить свои средства на их реализацию, потому что желают иметь доходы, а обычные люди не имеют возможностей для таких направлений.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Дмитренко хочет помириться с Ильей
Преследующий девушку из Будапешта призрак
В Сети смеются над Меланьей Трамп за нелепый
Ангел в небе над Техасом спас американца от ДПТ
В Вене полицейские собаки будут носить
Огромные трещины за одну ночь разрушили
Виктория Дайнеко честно рассказала про свой
Ученые: Найденный грибок после проникновения в
С 1 августа в России вступает в силу ряд новых
Куртка Хана Соло попала на аукцион с ценником в
Дверь в адские миры: Киевская Лысая гора
Американец во время просмотра панорамы “Google”
Ученые: Глобальное потепление может стать
Хейтеры снова раскритиковали Сашу Черно за
На российский рынок вышел роутер TP-Link Archer
Ученые: Ингибирование белка Jagged 1 может
В Instagram ограничат время пользования мобильным
Ксения Бородина почувствовала приближение старения
Модели Skoda в России в августе можно купить с
Ольга Бузова объявила о создании нового
Ученые: Птицы способны классифицировать цвета
Робот-повар готовит в Сан-Франциско дешевые
Комета “Невероятный Халк” приблизится к Земле 7
Ученые обнаружили новый вид нейтрино
Ученые: Искусственные стволовые клетки могут быть
Российские генетики не считают рачков виновниками
Компания «Большое кино» экранизирует роман
Депрессия возникает при снижении уровня
В США мужчине ампутировали все конечности из-за
Американские ученые развенчали мифы о здоровом
Просмотреть все новости