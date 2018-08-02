На российский рынок вышел роутер TP-Link Archer C5400X, предназначенный для геймеров

Аппарат оснащен 4-ядерным процессором, который выполняет 64-битные команды и обладает частотой в 1,8 ГГц. Также установлено три сопроцессора для раздачи сигнала Wi-Fi и модуль оперативной памяти с объемом 1 гигабайт.В корпусе TP-Link Archer C5400X можно заметить восемь портов Gigabit Ethrenet. Будут доступны разные диапазоны передачи сигнала - 1000 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 2167 Мбит/с с частотой 5 ГГц. Первый позволит комфортно работать с онлайн-видео и аудио, а второй даст возможность без проблем играть в игры по Сети и проводить трансляции в режиме 4K. За автоматическую настройку нужного диапазона будет отвечать опция Smart Connect.Технологии RangeBoost и Beamforming позволят пользователю получить более мощный сигнал Wi-Fi, а также подключить внешние устройства, которые находятся на довольно большой дистанции от роутера. За безопасность сети отвечает функция HomeCare.