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Хейтеры снова раскритиковали Сашу Черно за злоупотребление косметикой

Скандально известная участница российского реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно вновь возмутила фанатов свой ненатуральной внешностью.

Хейтеры снова раскритиковали Сашу Черно за злоупотребление косметикой

Звезду телестройки в очередной раз обвинили в чрезмерном злоупотреблении косметикой и попросили обратиться к профессиональному косметологу.

Александра Черно снова вызвала шквал критики от хейтеров из-за своей внешности, опубликовав новое фото. В этот раз злопыхатели не стали обращать внимание на лишний вес девушки, а отметили ее неестественные кривые брови и форму губ.

В комментариях Интернет-пользователи заявили, что Черно вообще не стоит краситься, чтобы не смешить телезрителей своим лицом.

«Сашка, ну тебя же учили как красить брови, что за бревна опять», «Господи зачем все это...мы все индивидуальны ...но брови ужас», «Зад обезьяны вместо губ, очень плохо сделали, не естественно», «Кошмарные брови Брежнева, и ещё не ровные», «Фу какие брови, даже хуже противных силиконовых губ», «Сань, зачем такие брежневские брови?», - написали пользователи Сети в комментариях к новой публикации Черно.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:29
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