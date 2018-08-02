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Ученые: Птицы способны классифицировать цвета аналогично людям

Ученые выяснили, что птицы способны классифицировать цвета аналогично людям. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Оказалось, что самки зебровых амадинов выбирают привлекательных партнеров по цвету их клюва, имеющего оранжевые и красные оттенки. Зрение пернатых воспринимает дискретный цветовой спектр, о чем красноречиво говорили проведенные опыты. Специалисты показали 26 особям диски, на которых были парные комбинации из 8 оттенков. Они должны были перевернуть их, чтобы найти лакомство, но также между предметами находились одноцветные аналоги.

Ученые: Птицы способны классифицировать цвета аналогично людям


Птицы отлично справились с поставленными задачами, но пока ученые не знают, как они видят оранжевую палитру. Открытие помогло выяснить, что человеческое зрение тоже формировалось в процессе эволюции, а амадины стали реагировать на такие гаммы, что не относится к остальным оттенкам.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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