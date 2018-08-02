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Робот-повар готовит в Сан-Франциско дешевые бургеры

В Сан-Франциско разработан робот-повар, способный создавать дешевые варианты бургеров. Комбайном прожариваются до необходимой кондиции куски мяса, с последующим добавлением всех заданных наполнителей. Про завершение успешной своей разработки сообщает компания Creator из США.

Согласно информации зарубежных СМИ, по статистике, высокотехнологичному повару, чтобы создать один бутерброд требуется примерно 5 минут. Созданная новым способом продукция будет соответствовать низкой стоимости, за одну порцию придется заплатить $6. При этом в ресторанах быстрого питания, такое удовольствие будет стоить $12–16. Так же отмечается, что осуществляет робот все приготовления перед клиентом, который может наблюдать за жаркой мяса и добавлением нарезанных наполнителей, предварительно сложенных внутри комбайна.
Робот-повар готовит в Сан-Франциско дешевые бургеры


Поваром используются 20 разных компьютеров, снабженных 350 сенсорными датчиками, в сопровождении 50 специальных механизмов. При этом обслуживающий персонал нужен только для слежения за запасами булок и нарезанной начинки. Комбайн начнут эксплуатировать с сентября месяца, на территории ресторана Creator в Сан-Франциско.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:30
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