Робот-повар готовит в Сан-Франциско дешевые бургеры

Согласно информации зарубежных СМИ, по статистике, высокотехнологичному повару, чтобы создать один бутерброд требуется примерно 5 минут. Созданная новым способом продукция будет соответствовать низкой стоимости, за одну порцию придется заплатить $6. При этом в ресторанах быстрого питания, такое удовольствие будет стоить $12–16. Так же отмечается, что осуществляет робот все приготовления перед клиентом, который может наблюдать за жаркой мяса и добавлением нарезанных наполнителей, предварительно сложенных внутри комбайна.Поваром используются 20 разных компьютеров, снабженных 350 сенсорными датчиками, в сопровождении 50 специальных механизмов. При этом обслуживающий персонал нужен только для слежения за запасами булок и нарезанной начинки. Комбайн начнут эксплуатировать с сентября месяца, на территории ресторана Creator в Сан-Франциско.