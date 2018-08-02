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Комета “Невероятный Халк” приблизится к Земле 7 августа и может стать причиной конца света – Ученые

Ученые выяснили, что комета “Невероятный Халк” приблизится к Земле 7 августа и может стать причиной конца света. Этот опасный объект окружен слоем газа и пыли, имеющим диаметр 260000 км, а также отличается от своих собратьев зеленоватым оттенком и отсутствием хвоста.

Астрономы открыли его в прошлом году, обратив внимание на внушительные размеры космического гиганта. Он может стать причиной возникновения огромной молнии, провоцирующей развитие электромагнитного импульса, который можно сравнить с взрывом ядерной бомбы. После такого процесса выйдут из строя электронные установки, заводы не смогут работать, что также относится к движению транспорта.

Комета “Невероятный Халк” приблизится к Земле 7 августа и может стать причиной конца света – Ученые


Самолеты будут падать с небес на землю, но специалисты могут предотвратить последствия катастрофы, если разработают систему защиты нашей планеты. Эксперты считают, что глобальных разрушений может не быть, а ученый Станислав Короткий говорит о распаде кометы в прошлом месяце, так что ее обломки не представляют угрозы для человечества.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:20
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