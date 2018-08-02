Комета “Невероятный Халк” приблизится к Земле 7 августа и может стать причиной конца света – Ученые

Астрономы открыли его в прошлом году, обратив внимание на внушительные размеры космического гиганта. Он может стать причиной возникновения огромной молнии, провоцирующей развитие электромагнитного импульса, который можно сравнить с взрывом ядерной бомбы. После такого процесса выйдут из строя электронные установки, заводы не смогут работать, что также относится к движению транспорта.Самолеты будут падать с небес на землю, но специалисты могут предотвратить последствия катастрофы, если разработают систему защиты нашей планеты. Эксперты считают, что глобальных разрушений может не быть, а ученый Станислав Короткий говорит о распаде кометы в прошлом месяце, так что ее обломки не представляют угрозы для человечества.