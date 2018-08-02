Ученые: Искусственные стволовые клетки могут быть опасны для здоровья людей из-за мутаций генома

Эмбриональные виды получают из зародыша на ранних стадиях развития, а в данном случае клетки здорового человека лишаются генетической памяти, после чего получаются новые аналоги. Однако в митохондриальном геноме есть мутации, а также он сложно подвергается изменениям. Эти процессы негативно отражаются на памяти выращенных клеток, так что пациент во время лечения может получить новый генетический недуг.Пока все методы являются сложными и дорогими. Можно в яйцеклетку поместить клеточное ядро, а потом использовать материалы из выращенного эмбриона. Пока ученые не могут преодолеть барьеры, чтобы изменить природу и лечить такие недуги, но в будущем могут совершить новые открытия.