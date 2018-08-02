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Российские генетики не считают рачков виновниками гибели коралловых колоний

Эксперты выяснили, что на протяжении столетия с лица Земли могут исчезнуть много коралловых колоний вместе с Большим барьерным рифом. Однако российские генетики не считают рачков виновниками их гибели.

Раньше считалось, что копеподы, паразитирующие на наростах, могут быть переносчиками различных инфекций, убивающих беспозвоночных. Но потом стало известно, что рачки спокойно живут в такой среде вместе с другими микроорганизмами, обнаруженными на пораженных частях колоний.

Российские генетики не считают рачков виновниками гибели коралловых колоний


Сейчас ученые ищут причины их гибели в Красном море, что также относится к Карибским островам. К сожалению, такие вопросы занимают много времени, а также большую роль играет потепление, потому что колонии быстро реагируют на климатические изменения на планете.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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