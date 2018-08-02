Депрессия возникает при снижении уровня ацетил-L-карнитина

Про воздействие ацетил-L-карнитина ученым известно с 1991 года, в то время было доказано, что способствует он снятию симптомов проявления депрессии. Проводились опыты на лабораторных крысах. В ходе исследований было обнаружено, что свойства молекулы успешно излечивает депрессию. Так же отмечено, что при этом проявляется эффект, намного лучший, чем при использовании селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).В новом исследовании участвовала группа из 71 пациента, от 20 до 70 лет. Ранее у них уже диагностировали депрессионное состояние. При этом 28 человек были с умеренной депрессией, а 43 страдали тяжелой. Для контрольной группы отобрали 45 здоровых человек. Учеными была проведена клиническая оценка пациентов, которые заполнили соответствующие анкеты. Далее составили анамнез, и взяли для анализа образцы крови. В ходе подведения итогов специалисты отметили, что у людей с явными признаками депрессии, был значительно понижен уровень ацетил-L-карнитина, в отличие от здоровых испытуемых.Так же отмечается, что самый низкий уровень концентрация молекул наблюдался у пациентов, с диагнозом тяжелой степени расстройства. У них проявлялась устойчивость к лечению. Благодаря проведенным исследованиям, индикацию ацетил-L-карнитина стало можно использовать для клинической оценки депрессии, а так же постановки диагноза. В намерениях ученых, разработка препарата на основе этого вещества.