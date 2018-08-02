Депрессия возникает при снижении уровня ацетил-L-карнитина
Как заявили ученые, существует генетическое влияние ацетил-L-карнитина на формирование и развитие депрессии. Исследователями Рокфеллеровского университета доказано, что данную молекулу можно представить, как индикатор, указывающий на первые признаки проявления особого угнетенного состояния.
Про воздействие ацетил-L-карнитина ученым известно с 1991 года, в то время было доказано, что способствует он снятию симптомов проявления депрессии. Проводились опыты на лабораторных крысах. В ходе исследований было обнаружено, что свойства молекулы успешно излечивает депрессию. Так же отмечено, что при этом проявляется эффект, намного лучший, чем при использовании селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).
В новом исследовании участвовала группа из 71 пациента, от 20 до 70 лет. Ранее у них уже диагностировали депрессионное состояние. При этом 28 человек были с умеренной депрессией, а 43 страдали тяжелой. Для контрольной группы отобрали 45 здоровых человек. Учеными была проведена клиническая оценка пациентов, которые заполнили соответствующие анкеты. Далее составили анамнез, и взяли для анализа образцы крови. В ходе подведения итогов специалисты отметили, что у людей с явными признаками депрессии, был значительно понижен уровень ацетил-L-карнитина, в отличие от здоровых испытуемых.
Так же отмечается, что самый низкий уровень концентрация молекул наблюдался у пациентов, с диагнозом тяжелой степени расстройства. У них проявлялась устойчивость к лечению. Благодаря проведенным исследованиям, индикацию ацетил-L-карнитина стало можно использовать для клинической оценки депрессии, а так же постановки диагноза. В намерениях ученых, разработка препарата на основе этого вещества.