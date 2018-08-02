В США мужчине ампутировали все конечности из-за слюны инфицированной собаки

Доктора обнаружили в крови пациента бактерию семейства Capnocytophaga, которая обитает в собачьей слюне и способна передаваться человеку после контакта с четвероногим любимцем. Что именно стало причиной заражения - укус или простое облизывание собакой - неизвестно, однако Мантейфель на протяжении всей своей жизни контактировал с домашними животными.Супруга пострадавшего рассказывает, что первоначально тело мужчины покрыли синяки, будто Мантейфеля избили битой. Ввиду плохого снабжения тканей кровью началась гангрена, что и стало причиной ампутации. Также пострадал и нос мужчины.