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В США мужчине ампутировали все конечности из-за слюны инфицированной собаки

Житель американского штата Висконсин потерял все конечности из-за гангрены, которая появилась у 48-летнего мужчины после контакта с инфицированной собакой. Врачи долгое время не могли диагностировать заболевание, проводя лечение от гриппа. В результате Грегу Мантейфелю удалили руки и ноги, пишет канал Fox 29.

В США мужчине ампутировали все конечности из-за слюны инфицированной собаки


Доктора обнаружили в крови пациента бактерию семейства Capnocytophaga, которая обитает в собачьей слюне и способна передаваться человеку после контакта с четвероногим любимцем. Что именно стало причиной заражения - укус или простое облизывание собакой - неизвестно, однако Мантейфель на протяжении всей своей жизни контактировал с домашними животными.

Супруга пострадавшего рассказывает, что первоначально тело мужчины покрыли синяки, будто Мантейфеля избили битой. Ввиду плохого снабжения тканей кровью началась гангрена, что и стало причиной ампутации. Также пострадал и нос мужчины.
 
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:30
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