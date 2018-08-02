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Американские ученые развенчали мифы о здоровом питании

Американские ученые развенчали мифы о здоровом питании. Они доказали, что человек может есть разные продукты, но при этом важно соблюдать меру.

Небольшое количество вина замедляет процессы старения в головном мозге благодаря ресвератролу, имеющемуся в кожуре винограда и этом напитке, а чашка кофе защищает организм от онкологии, что также касается сердечных недугов. Замороженные овощи сохраняют полезные вещества, а сырые аналоги после долгого хранения теряют свои свойства.

Американские ученые развенчали мифы о здоровом питании


Эксперты негативно относятся к употреблению свежевыжатых соков на голодный желудок. Фруктоза плохо усваивается тонким кишечником, а полезные микроорганизмы погибают из-за обилия углеводов. Если организм человека получает недостаточно жиров, могут возникнуть проблемы с сердцем и сосудами. Также жирная пища не влияет на развитие рака молочной железы и толстой кишки.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:20
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