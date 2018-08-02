Беременная жительница Канады получила в McDonalds чистящее средство вместо кофе

В латте беременной дамы вместо молока долили чистящую жидкость, которой до этого момента прочищали кофемашину. Администрация ресторана быстрого питания выразила свое сожаление в отношении произошедшей ситуации, рассказав, что сотрудники McDonalds во время чистки аппарата забыли отключить подачу молока от емкости с чистящим средством.Руководство заведения сделало определенные выводы, добавив таблички с напоминаниями о необходимости отключать кофемашины во время чистки. Беременной девушке заменили латте на настоящий кофе. Женщина чувствует себя хорошо, но на всякий случай решила обратиться к врачу.