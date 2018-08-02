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Беременная жительница Канады получила в McDonalds чистящее средство вместо кофе

Жительница Канады, находясь на 8-м месяце беременности, получила в американской сети быстрого питания McDonalds чистящее средство в своем кофе. Женщина делала заказ через окошко для автовладельцев, поэтому не сразу поняла, что ее латте пахнет чистящей жидкостью, пишет портал BBС News.

Беременная жительница Канады получила в McDonalds чистящее средство вместо кофе


В латте беременной дамы вместо молока долили чистящую жидкость, которой до этого момента прочищали кофемашину. Администрация ресторана быстрого питания выразила свое сожаление в отношении произошедшей ситуации, рассказав, что сотрудники McDonalds во время чистки аппарата забыли отключить подачу молока от емкости с чистящим средством.

Руководство заведения сделало определенные выводы, добавив таблички с напоминаниями о необходимости отключать кофемашины во время чистки. Беременной девушке заменили латте на настоящий кофе. Женщина чувствует себя хорошо, но на всякий случай решила обратиться к врачу.
 
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:10
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