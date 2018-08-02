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Ученые: Огромные океанические волны стали причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике

Британские ученые считают, что огромные океанические волны стали причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Это место давно уже названо аномалией из-за загадочных событий, унесших много человеческих жизней за 100 лет.

Они решили смоделировать ситуацию, использую закрытые симуляторы, чтобы создать 30-метровые всплески воды. Также была создана копия судна, перевозившего в 1918 году 300 пассажиров, которое тоже бесследно исчезло вместе с ними в бездне океана.

Ученые: Огромные океанические волны стали причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике


Пока специалисты считают, что в данном регионе можно наблюдать за тремя сильными штормами, сходящимися в одном месте. Они создают идеальные условия для возникновения “волн-убийц”, которые способны поглотить даже самые большие виды морского транспорта, что также касается воздушных аналогов.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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