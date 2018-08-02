Житель Пензы запечатлел на видео НЛО в форме краба с ножками

Автор сюжета отметил, что часто сталкивался с такими объектами, а в 2012 г наблюдал за серым внеземным кораблем пришельцев. Бывший майор ПВО решил сделать снимки природного явления, но потом обратил внимание на НЛО, имевшего необычный внешний вид. Он двигался на большой скорости и явно не хотел показывать себя людям, стараясь умчаться за горизонт.Зимой жители Подмосковья тоже были поражены видом объекта, имевшего форму огурца. Он излучал зеленоватое свечение и появился из воздуха, после чего решил зависнуть в небе, чтобы потом исчезнуть. Свидетели события наблюдали за полетом гуманоидов в разных уголках этого места, так что не могут считать его галлюцинацией или обманом зрения.