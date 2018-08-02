В правительстве Чечни объяснили высокий уровень здоровья граждан республики
Глава пресс-службы кабмина ЧР Альви Каримов в интервью для НСН пояснил данные статистики, согласно которым республика заняла 2-ю позицию среди наиболее "здоровых" областей страны. Оказалось, в Чечне любят спорт и качественно проводят профилактику заболеваний.
Каримов подчеркивает важность своевременной профилактики заболеваний, а также необходимость ведения здорового образа жизни. В Чечне проводится диспансеризация населения, поэтому уровень смертности достаточно низок. Чиновник отмечает, что раньше в Чечне практически отсутствовало здравоохранение, однако глава республики Рамзан Кадыров распорядился построить больницы и вырастить квалифицированный персонал. Чеченские поликлиники оборудованы современными аппаратами.
Более того, в Чечне практически нет алкоголизма, а все жители республики отказываются от вредных продуктов и активно занимаются спортом, подчеркнул Каримов.