В правительстве Чечни объяснили высокий уровень здоровья граждан республики

Каримов подчеркивает важность своевременной профилактики заболеваний, а также необходимость ведения здорового образа жизни. В Чечне проводится диспансеризация населения, поэтому уровень смертности достаточно низок. Чиновник отмечает, что раньше в Чечне практически отсутствовало здравоохранение, однако глава республики Рамзан Кадыров распорядился построить больницы и вырастить квалифицированный персонал. Чеченские поликлиники оборудованы современными аппаратами.Более того, в Чечне практически нет алкоголизма, а все жители республики отказываются от вредных продуктов и активно занимаются спортом, подчеркнул Каримов.