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В правительстве Чечни объяснили высокий уровень здоровья граждан республики

Глава пресс-службы кабмина ЧР Альви Каримов в интервью для НСН пояснил данные статистики, согласно которым республика заняла 2-ю позицию среди наиболее "здоровых" областей страны. Оказалось, в Чечне любят спорт и качественно проводят профилактику заболеваний.

В правительстве Чечни объяснили высокий уровень здоровья граждан республики


Каримов подчеркивает важность своевременной профилактики заболеваний, а также необходимость ведения здорового образа жизни. В Чечне проводится диспансеризация населения, поэтому уровень смертности достаточно низок. Чиновник отмечает, что раньше в Чечне практически отсутствовало здравоохранение, однако глава республики Рамзан Кадыров распорядился построить больницы и вырастить квалифицированный персонал. Чеченские поликлиники оборудованы современными аппаратами.

Более того, в Чечне практически нет алкоголизма, а все жители республики отказываются от вредных продуктов и активно занимаются спортом, подчеркнул Каримов.
 
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:40
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