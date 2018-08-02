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Лечение живыми многоножками стало причиной госпитализации двух китайцев из-за паразитов - Медики

Медики после исследования выяснили, что лечение живыми многоножками стало причиной госпитализации двух китайцев из-за возникшей инфекции. Также все сырые морепродукты, являющиеся традиционными деликатесами восточной кухни, могут стать переносчиками паразитов.

Angiostrongylus cantonensis развиваются в легких у крыс, после чего особи оставляют червей на продуктах. Пациенты кроме сильных головных болей страдают от тошноты и рвоты, а также испытывают сильное жжение под кожей, сопровождающееся воспалительными процессами в организме. Насекомые часто становятся лекарством от многих недугов, так что мужчина в возрасте 46 лет решил с помощью многоножек укрепить иммунитет, а дальше к нему присоединилась его мать, находящаяся в преклонном возрасте.

Лечение живыми многоножками стало причиной госпитализации двух китайцев из-за паразитов - Медики


Врачи нашли у людей паразитов, после чего назначили курс лечения. Ученые решили приобрести 20 особей и сделать ряд опытов. Они заметили 7 зараженных насекомых, а пересаженная здоровым животным инфекция стала причиной летального исхода добровольцев. Такие продукты могут убить человека, потому что после поражения нервной системы черви проникают в головной мозг и уничтожают орган.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:20
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