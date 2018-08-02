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Ученые: Правильное дыхание перед сном поможет человеку избавиться от бессонницы

Американские ученые выяснили, что правильное дыхание перед сном поможет человеку избавиться от бессонницы. Они обратили внимание на древнеиндийские практики медитации, позволяющие добиться нужного эффекта.

Авторы нового метода рекомендуют людям 4 секунды держать дыхание на вдохе, после чего задержать его на 7 секунд, а дальше делать выдох на протяжении 8 секунд. Если правильно выполнять нехитрые требования, можно быстро погрузиться в здоровый сон и позволить организму хорошо отдохнуть.

Ученые: Правильное дыхание перед сном поможет человеку избавиться от бессонницы


Такая тема актуальна для лиц, страдающих депрессиями или находящихся в состоянии стресса. Раньше ученые доказали, что частое окрашивание волос может стать причиной возникновения онкологии молочной железы. Потому они рекомендуют женщинам проводить процедуру раз в два месяца.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:10
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