Ученые: Правильное дыхание перед сном поможет человеку избавиться от бессонницы

Авторы нового метода рекомендуют людям 4 секунды держать дыхание на вдохе, после чего задержать его на 7 секунд, а дальше делать выдох на протяжении 8 секунд. Если правильно выполнять нехитрые требования, можно быстро погрузиться в здоровый сон и позволить организму хорошо отдохнуть.Такая тема актуальна для лиц, страдающих депрессиями или находящихся в состоянии стресса. Раньше ученые доказали, что частое окрашивание волос может стать причиной возникновения онкологии молочной железы. Потому они рекомендуют женщинам проводить процедуру раз в два месяца.