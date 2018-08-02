Маша Малиновская сбросила 12 килограммов и обнажилась перед камерой

Мотивация...💪🏼😘 #операцияреинкарнация #машамалиновская Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) 30 Июл 2018 в 5:08 PDT

Недавно Маша Малиновская жаловалась на то, что набрала лишние килограммы из-за стресса и напряжения. После этого фигура звезды сильно изменилась, заметив это, поклонники обвинили её в излишней лени. Маша Малиновская рассказала, что за короткий срок набрала лишние 12 килограммов.Чтобы не разочаровать фанатов модель и телеведущая активно занялась собой и довольно быстро добилась результатов, продемонстрировав свои успехи, обнажившись перед камерой. На опубликованной фотографии Маша Малиновская позирует топлес, а её грудь прикрывают только собственные локоны волос. На талии модели завязан спущенный халат.От такого зрелища подписчики Маши Малиновской пришли в восторг, они засыпали звезду комплиментами и поинтересовались, как ей удалось добиться такого результата. На вопросы поклонников модель ответила, что для этого нужно «зашить рот» и постоянно заниматься в спортзале.