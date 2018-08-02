Российский ученый Алексей Ретеюма рассказал на конференции о земном происхождении Тунгусского метеорита

Такие процессы вызвали дегазацию в глубине объекта, а дальше кроме выброса электромагнитного сгустка были образованы болиды. Специалист отметил, что большое количество водорода после взрыва снизило содержимое азота в слоях атмосферы. Чтобы подтвердить данную теорию, нужно провести анализы воздуха возле объекта, а также взять для исследования образцы породы.До сих пор ученые не могут точно понять, что произошло в 1908 г, когда местные жители наблюдали за падением огненного шара в тайге. Катастрофа стала причиной сильного пожара, а также вызвала свечение в небе, продолжающееся несколько дней. Пока были версии о ледяном ядре кометы, НЛО или болотном газе, а также затрагивались темы, касающиеся столкновений Земли с солнечной плазмой или космической пылью.