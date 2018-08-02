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Исследователи опубликовали в сетях видео с самыми опасными НЛО

Сейчас исследователи озабочены сильной активностью НЛО в разных частях мира, считая их вестниками грядущего конца света. Они опубликовали в сетях видео с самыми опасными объектами, доказав реальное существование внеземных цивилизаций.

Исследователи опубликовали в сетях видео с самыми опасными НЛО


Все корабли пришельцев имеют разные формы и размеры, а также часто становятся темой для дискуссий между специалистами. Пока эксперты уверены, что гуманоиды пытаются предупредить человечество о грядущей опасности, но власти стран предпочитают скрывать информацию от общества, не желая вызывать панику среди населения.



НЛО не собираются скрываться от глаз свидетелей событий, часто фиксирующих их на камеры. В сюжете показаны привычные аппараты, которые потом сменяются видом загадочного объекта розового цвета, долго парящего на фоне безоблачного неба.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:15
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